دین و دانش دو بال توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تأکید بر ضرورت تقوای اجتماعی و الهی در انجام مسئولیت‌ها، به اهمیت رزمایش عظیم اربعین حسینی و نقش بی‌بدیل آن در وحدت امت اسلامی پرداخت.

تقوای الهی؛ پایه و اساس انجام وظایف اجتماعی

امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه انجام مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها باید با تکیه بر تقوای الهی و زیر سایه عنایت حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) صورت پذیرد، اظهار داشت: ما موظفیم در همه عرصه‌ها، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، با رعایت تقوا عمل کنیم تا بتوانیم خدمتگذار واقعی مردم باشیم.

تقدیر از حضور میلیونی مردم در رزمایش اربعین

وی با قدردانی از حضور پرشور و معنوی میلیون‌ها زائر در مراسم اربعین در کربلای معلی، این حرکت بزرگ را نشان‌دهنده وحدت و همبستگی عمیق میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی و حتی ادیان دیگر دانست و افزود: این اجتماع عظیم، بزرگ‌ترین گردهمایی سالیانه بشری است که پیام صلح، ایثار و مقاومت ملت‌های اسلامی را به جهان مخابره می‌کند.

سکوت رسانه‌ای دشمنان درباره عظمت اربعین

حجت الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده به سیاست‌های رسانه‌ای دشمنان در برابر این رخداد مهم اشاره کرد و گفت: «رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند با سانسور خبری و پخش گزارش‌های تحریف‌شده، حقیقت امنیت و وحدت حاکم بر مراسم اربعین را پنهان کنند و فضاسازی ناامنی و خشونت مذهبی را به این حرکت اصیل نسبت دهند که این کاملاً برخلاف واقعیت‌های عینی است.

مکتب عاشورا؛ پیوند محبت و انسجام امت اسلامی

امام جمعه بندرعباس با اشاره به نقش مکتب عاشورا در تحکیم پیوندهای محبت میان اهل بیت (ع) و امت اسلامی، گفت: همبستگی ۱۴۰۰ ساله شیعه و سنی در محور این مکتب نورانی، نشان‌دهنده قدرت نرم فرهنگی و دینی آن است و دشمنان با همه توان درصدد شکستن این وحدت هستند.

دین و دانش؛ دو بال توسعه و تمدن نوین اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره ضرورت تلفیق دین و دانش برای تحقق تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و افزود: توسعه پایدار و قدرت ملی ایران بر پایه دو بال دین و دانش استوار است و نباید اجازه دهیم این دو از یکدیگر جدا شوند. فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) نیز تعلیم کتاب و حکمت است و باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

ضرورت تقویت نقش مساجد و شبکه امامت در جامعه

در بخش پایانی سخنان خود، نماینده ولی فقیه در هرمزگان به اهمیت مساجد به عنوان مراکز فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار ریل‌گذاری جدید برای تقویت شبکه امامت در کشور شده‌اند و مساجد باید نقش اصلی خود را در هدایت و تربیت دینی جامعه ایفا کنند. در استان هرمزگان نیز اقدامات جدی در این زمینه آغاز شده است.

امام جمعه بندرعباس در پایان ضمن دعا برای سلامت و موفقیت امت اسلامی، اظهار داشت: خداوند ما را در ولایت اهل بیت (ع) زنده بدارد و در سایه تقوای الهی بتوانیم وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهیم.