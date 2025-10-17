سلطانی: ۱۰ فقره کلاهبرداری با رسید جعلی در تبریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز جمعه اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان موفق شدند فردی را که با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی اقدام به فریب فروشندگان می‌کرد، شناسایی و دستگیر کنند. این متهم با نشان دادن رسیدهای جعلی، کالا دریافت کرده و از محل متواری می‌شد. متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ میلیارد ریال اعتراف کرده است.