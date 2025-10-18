  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۳

جمالیان: ساماندهی شهرک زعفرانیه اراک دستور کار ویژه است

جمالیان: ساماندهی شهرک زعفرانیه اراک دستور کار ویژه است

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از آغاز روند ساماندهی شهرک ۹۰ هکتاری زعفرانیه اراک خبر داد و گفت: با تعامل دستگاه‌های اجرایی، مشکلات حقوقی این شهرک در حال رفع شدن است.

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مالکان اراضی شهرک زعفرانیه اراک با بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود، خواستار تسریع در روند صدور مجوزها، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی و آغاز عملیات اجرایی ساماندهی این منطقه شهرک شدند.

وی افزود: رفع مشکلات شهرک زعفرانیه یکی از مطالبات جدی مردم است که با تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، این موضوع در مسیر نهایی شدن قرار گرفته است.

وی ضمن قدردانی از نماینده عالی دولت در استان و سایر مدیران شهری افزود: همکاری و هم‌افزایی این مجموعه‌ها نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به مشکلات شهرک داشته و در روزهای آینده اقدامات اساسی در این زمینه انجام خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از حدود ۲۰ سال انتظار، مشکلات شهرک ۹۰ هکتاری زعفرانیه در حال رفع شدن است و روند تعیین تکلیف نهایی آن به‌زودی به سرانجام می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن شهری در مناطق مختلف اراک تصریح کرد: رفع موانع شهرک زعفرانیه نه تنها موجب تحقق مطالبات دیرینه مردم خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش زیرساخت‌های شهری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش اراضی در این منطقه می‌شود.

کد خبر 6625430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها