جمالیان: ساماندهی شهرک زعفرانیه اراک دستور کار ویژه است

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مالکان اراضی شهرک زعفرانیه اراک با بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود، خواستار تسریع در روند صدور مجوزها، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی و آغاز عملیات اجرایی ساماندهی این منطقه شهرک شدند.

وی افزود: رفع مشکلات شهرک زعفرانیه یکی از مطالبات جدی مردم است که با تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، این موضوع در مسیر نهایی شدن قرار گرفته است.

وی ضمن قدردانی از نماینده عالی دولت در استان و سایر مدیران شهری افزود: همکاری و هم‌افزایی این مجموعه‌ها نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به مشکلات شهرک داشته و در روزهای آینده اقدامات اساسی در این زمینه انجام خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از حدود ۲۰ سال انتظار، مشکلات شهرک ۹۰ هکتاری زعفرانیه در حال رفع شدن است و روند تعیین تکلیف نهایی آن به‌زودی به سرانجام می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن شهری در مناطق مختلف اراک تصریح کرد: رفع موانع شهرک زعفرانیه نه تنها موجب تحقق مطالبات دیرینه مردم خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش زیرساخت‌های شهری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش اراضی در این منطقه می‌شود.