به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دوره تربیت مربی کد ۳ امداد و کمک‌های اولیه در دو گروه خواهران و برادران خبر داد و گفت: توسعه آموزش‌های امدادی و ارتقای سطح آمادگی جامعه، از اولویت‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر در مسیر کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش و فراگیری آموزه‌های امداد و کمک‌های اولیه افزود: هرچه میزان مربیان آموزش‌دیده افزایش یابد، امکان انتقال صحیح، علمی و استاندارد مفاهیم امدادی به آحاد جامعه بیشتر فراهم شده و این امر نقش بسزایی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و نجات جان انسان‌ها دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با اشاره به عملکرد معاونت آموزش و پژوهش استان تصریح کرد: معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان طی سال جاری با تلاشی فوق‌العاده و برنامه‌ریزی هدفمند، اقدامات گسترده و کم‌سابقه‌ای در حوزه برگزاری دوره‌های تخصصی و توانمندسازی منابع انسانی انجام داده است.

وی ادامه داد: این دوره تخصصی به مدت پنج روز و به مدت ۴۵ ساعت و با حضور مربیان خبره کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن آموزش‌های نظری و عملی، برای ایفای نقش مؤثر در آموزش و ترویج فرهنگ امداد و کمک‌های اولیه در سطح استان آماده می‌شوند.

ایزدپناه خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ها، گامی مؤثر در تقویت شبکه مربیان امدادی و تحقق مأموریت آموزشی جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی آگاهانه، علمی و اثربخش به مردم است.