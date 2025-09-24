زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال متقاضیان برای مشارکت در فراخوان اعطای تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت یک تا سه مگاوات گفت و اظهار کرد: مدت زمان برگزاری فراخوان اعطای تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاههای خورشیدی (مرحله اول – ظرفیت یک تا سه مگاوات) به مدت پنج روز تمدید شده است.
وی تأکید کرد: بر این اساس، متقاضیان حائز شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۵ مهر ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک و مستندات موردنیاز از طریق سامانه صندوق پژوهش و فناوری نیرو به نشانی https://solar-energyfund.ir اقدام کنند.
به گفته اولیا این اقدام در راستای تحقق شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید» صورت گرفته است.
پیش از این و در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، ساتبا با همکاری بانکها مرحله نخست اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت یک تا سه مگاوات را از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
