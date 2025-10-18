به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار یزد، نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی، مخزن ۱۵ هزارمترمکعبی شهید موسوی (خیر آباد) به بهرهبرداری رسید.
در این آیین، جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه این پروژه یکی از طرحهای مهم در راستای تأمین آب پایدار و افزایش تابآوری شبکه آبرسانی شهر یزد است، گفت: با بهرهبرداری از این مخزن بزرگ، امکان ذخیرهسازی و مدیریت بهینه آب برای جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر فراهم شده است.
این مقام مسئول افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل منابع عمرانی شرکت آبفا اجرا شده و در زمره پروژههای راهبردی در بخش زیرساختهای آبی به شمار میرود. بهرهبرداری از این مخزن که بخشی از رینگ بزرگ شهر یزد است، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف مدیریت منابع آب استان و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم یزد است.
لازم به ذکر است، پس از این مراسم از پروژه مخزن ذخیره آب ۱۵ هزارمترمکعبی غدیر یزد بازدید به عمل آمد، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و باهدف افزایش تابآوری شبکه و تأمین آب پایدار برای شهروندان یزدی در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.
