سردار الهی: کردستان نماد وحدت ملی است؛ مردم ستون اصلی امنیت کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی پیش از ظهر شنبه در دیدار با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در کردستان با اشاره به تجربه سه‌باره خود در خدمت به مردم این استان گفت: کردستان در دوران دفاع مقدس، ایستادگی مثال‌زدنی از خود نشان داد و امروز نیز با همان روحیه انقلابی، در خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمنان قرار دارد.

وی با اشاره به حمایت مستمر مردم استان از انقلاب اسلامی اظهار کرد: خون شهدای کردستان با خون جوانان سراسر کشور در هم آمیخت و امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون فداکاری همان‌هاست.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه دشمن امروز از ابزارهای رسانه‌ای برای القای ناکارآمدی و ایجاد تفرقه میان مردم بهره می‌برد، افزود: هدف دشمن نه شخص است، نه مسئول؛ بلکه اصل دین و انقلاب را نشانه گرفته‌اند و ما باید هوشیار باشیم و نگذاریم نارضایتی‌های معیشتی یا مدیریتی به ابزار نفوذ دشمن تبدیل شود.

سردار الهی همچنین به نقش مسئولان و نخبگان در حفظ انسجام اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی ضعف‌ها در مدیریت و انتصابات وجود دارد که باید با تذکر و مطالبه‌گری مسئولانه برطرف شود. ما در مقابل مردم و خون شهدا مسئولیم.

وی با تاکید بر جایگاه رسانه‌ها و فعالان انقلابی، از آنان خواست در انعکاس مطالبات مردم از چارچوب انصاف، امانت‌داری و هم‌صدایی با جریان انقلاب خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنده در استان‌های مرزی چون خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان خدمت کرده‌ام و خدمت در کردستان، برای من یک تکلیف مضاعف است، چرا که مردم این استان در خط مقدم دفاع از نظام بوده‌اند.

سردار الهی در پایان گفت: پلیس مقتدر، پلیسی است که در کنار مردم بایستد نه در مقابل آنان و ما برای تأمین امنیت مردم و دفاع از حقوق آنان هیچ ملاحظه‌ای نخواهیم داشت و در برابر هر تهدیدی که متوجه آرامش و وحدت کشور باشد، قاطع خواهیم ایستاد.