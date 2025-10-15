۵ پروژه بهداشتی و درمانی در ۳ شهرستان لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی اقدامات صورت‌گرفته طی شش‌ماهه گذشته در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: اصلاح قراردادهای واگذاری و مبارزه با فساد یکی از این اقدامات بوده است.

وی با اشاره به اصلاح چارت سازمانی بیمارستان‌های استان که منجر به رشد ۳۸ درصدی تخت‌های مصوب برای اخذ مجوز استخدام و اعتبارات شده است، عنوان کرد: افزایش پرداخت‌های پرسنلی در راستای رضایتمندی و افزایش انگیزه در بین کارکنان به‌ویژه نیروهای صف به میزان ۱,۱۴۵ میلیارد تومان از دیگر اقدامات صورت‌گرفته بوده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به جذب اعتبارات بی‌سابقه به‌منظور تسریع در روند ساخت پروژه‌های پیشران دانشگاه به میزان دو هزار میلیارد تومان، گفت: همچنین پنج پروژهٔ بهداشتی درمانی در سه شهرستان استان طی این مدت افتتاح شده است.