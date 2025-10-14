به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی، با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های سنگین در سواحل دریای خزر، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) ماه، هشدار بارش‌های قابل توجه برای سواحل دریای خزر صادر خواهد شد و این شرایط جوی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: استان‌های گیلان و غرب مازندران باید با آمادگی کامل مواجه شوند، زیرا از فردا به بعد ریزش‌های نسبتاً سنگینی در این مناطق انتظار می‌رود. توصیه می‌کنیم از برداشت شادی و فعالیت‌های پرخطر در فضای باز خودداری کنند.

اصغری ادامه داد: همچنین امروز در گلستان و شرق مازندران، پیش‌بینی می‌کنیم بارش‌ها ادامه داشته باشد و مجدداً توصیه می‌کنیم مردم از برداشت محصولات کشاورزی و فعالیت‌های پرخطر خودداری کنند.

وی یادآور شد: در استان یزد و نقاطی مانند مرکز استان، اردکان، بهاباد و میبد، وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. آب‌های سواحل بوشهر و استان خوزستان امروز در شرایط هشدار نارنجی قرار دارند و دریانوردان باید نسبت به فعالیت‌های دریایی و پیش‌بینی‌های جوی حساس باشند.

کارشناس هواشناسی در پایان تاکید کرد: هموطنان با رعایت نکات ایمنی، آمادگی لازم برای مواجهه با بارش‌های سنگین و گرد و خاک را داشته باشند و از فعالیت‌های پرخطر در مناطق تحت هشدار خودداری کنند.