حق شناس: پرواز رشت به آستراخان فرصتی برای توسعه گردشگری گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در آئین افتتاح پرواز رشت- آستراخان در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اضافه شدن پرواز چارتری جدید از فرودگاه رشت گفت: این پرواز جدید می‌تواند نقش بسزایی در توسعه روابط تجاری دو کشور و همچنین رونق صنعت گردشگری و درآمدزایی استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای ویژگی‌های ممتاز در بخش‌های کشاورزی، صنعت و به ویژه گردشگری است، افزود: ظرفیت‌های منحصر به فرد استان در حوزه گردشگری، فرصت مناسبی را برای جذب گردشگران خارجی به ویژه از کشورهای همسایه، حاشیه خلیج فارس و دریای خزر فراهم کرده است.

استاندار گیلان اضافه کرد: در سال جاری مذاکرات گسترده‌ای با کشورهای منطقه انجام شده تا علاوه بر گردشگران ایرانی، گردشگران خارجی نیز بتوانند از مزایای فرودگاه رشت بهره‌مند شوند پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده پروازهایی از فرودگاه رشت به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برقرار شود.

حق‌شناس با تاکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در بخش گردشگری، گفت: امروزه در سطح جهان تقریباً از هر ده شغل، یک شغل در بخش گردشگری ایجاد می‌شود و استان گیلان با داشتن نعمت بی‌نظیر آب و هوا و جاذبه‌های طبیعی می‌تواند در این زمینه پیشتاز باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های صادراتی از طریق پروازهای خارجی اشاره کرد و افزود: علاوه بر مسافران، امکان استفاده از این پروازها برای حمل بار محصولات کشاورزی استان مانند کیوی و مرکبات وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات استان باشد هرچند پیش‌تر این ظرفیت استفاده شده، اما امیدواریم با همکاری ایرلاین‌ها این روند پایدار و توسعه یابد.

استاندار گیلان در پایان تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه توسعه ایرلاین‌ها و گردشگری در استان فراهم شده و این فرصت مغتنمی است که از آن برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان بهره‌مند شویم.