هشدار زرد هواشناسی قم برای وزش باد و گردوخاک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان قم، سامانه جوی جدید موجب وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک در برخی مناطق مستعد استان خواهد شد.
این شرایط از امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز و تا اواخر وقت روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
اثرات این شرایط جوی شامل کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت و درختان کهنسال اعلام شده است. همچنین احتمال بروز مشکلات پزشکی برای افراد حساس و آسیبپذیر نیز وجود دارد.
در عین حال، پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد که امروز آسمان قم صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد.
فردا دوشنبه، آسمان استان صاف پیشبینی میشود، اما از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد محلی همراه با گردوخاک محتمل خواهد بود.
روند کلی دمای حدی بیشینه و کمینه نیز امروز کاهش خواهد یافت و شهروندان باید برای تغییرات دمایی و اثرات وزش باد آماده باشند.
