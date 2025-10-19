به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معاف معاون پژوهش و برنامهریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در در سومین جلسه مرکزی ستاد مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: شعار متحد و استوار در برابر استکبار برای روز ۱۳ آبان امسال انتخاب شده است.
معاف در تشریح نحوه انتخاب شعار امسال روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: از میان ۱۴ شعار پیشنهادی برای مراسم امسال، دو شعار بیش از سایر گزینهها مورد توجه قرار گرفت. نخست، شعار «آمریکا و اسرائیل روی یک سکهاند» که بر ماهیت واحد و پیوند ناگسستنی این دو رژیم در ظلم، استعمار و استکبار جهانی تأکید دارد و جداسازی میان آنها را خطایی راهبردی میداند؛ چراکه امروز با جبههای منسجم از قدرتهای آمریکایی، صهیونیستی و استکباری روبهرو هستیم.
وی افزود: شعار دوم، «متحد و استوار در مقابل استکبار» است که قرار است از زبان مردم، دانشآموزان و شرکتکنندگان در راهپیمایی سیزدهم آبان مطرح شود. این شعار بر انسجام اجتماعی ملت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و نیز بر پایداری ملت در برابر استکبار جهانی تأکید دارد.
معاف تصریح کرد: همانطور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، سیزدهم آبان امسال ویژگی خاصی دارد؛ زیرا نسبت ملت ایران با آمریکا از همیشه آشکارتر است. ما در سالهای گذشته مذاکره را پذیرفتیم، اما در میانه همین گفتگوها، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست به حمله نظامی مستقیم علیه کشورمان زدند. بنابراین، امروز سخن از تحلیل نظری نیست؛ بلکه مردم ما با واقعیتی عینی و تجربهشده روبهرو هستند.
وی ادامه داد: برای بسیاری از مردم ایران، چهره واقعی آمریکا اکنون روشنتر از هر زمان دیگری است. اگر پیشتر کسی دچار تردید بود، امروز با مشاهده رفتارهای اخیر آمریکا و اسرائیل دریافته که این کشورها ذاتاً سلطهگر، زورگو و غیرقابل اعتمادند. آنچه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره آمریکا بهعنوان «شیطان بزرگ» و «نماد استکبار» فرمودهاند، امروز بهصورت عینی و ملموس آشکار شده است.
معاف در ادامه با اشاره به پیوند شعار امسال با فضای پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: بررسی ارتباط شعار «متحد و استوار در مقابل استکبار» با مقاومت و پیروزی ملت ایران در آن جنگ در دستور کار ستاد قرار گرفت. در نهایت، با تدبیر نماینده محترم ولی فقیه و ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همراهی رئیس ستاد مرکزی و نماینده ولی فقیه در دانشگاهها، این شعار بهعنوان شعار رسمی یومالله سیزدهم آبان امسال انتخاب شد.
وی افزود: برنامهریزی شده است که امسال باشکوهترین مراسم سیزدهم آبان پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شود. در حوزه فضای مجازی نیز با همکاری سازمان فضای مجازی بسیج، قرارگاه فضای مجازی سپاه، مرکز ملی فضای مجازی و دیگر نهادهای فعال، تمهیدات گستردهای برای بازنشر هدفمند و تقویت محتوای این روز اندیشیده شده است.
معاف یادآور شد: دانشگاهها، آموزشوپرورش، مدارس و هیئتهای مذهبی نیز با توجه به همزمانی سیزدهم آبان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامههای خود را با این مناسبت معنوی هماهنگ خواهند کرد. جزئیات مصوبات و برنامههای اجرایی نیز توسط حجتالاسلام رستمی، رئیس ستاد مرکزی، اعلام خواهد شد.
وی در ادامه به نکتهای کمتر گفتهشده اشاره کرد و گفت: شاید بسیاری ندانند که روز سیزدهم آبان تنها روزی در تقویم رسمی کشور است که نامگذاری آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مجلس سوم، این روز با عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» تصویب شد و برخلاف دیگر مناسبتها که توسط شورای فرهنگ عمومی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری میشوند، سیزدهم آبان جایگاه قانونی در سطح مصوبه مجلس دارد.
معاف افزود: در مشروح مذاکرات مجلس سوم درباره این نامگذاری، گفتگوهای مفصلی انجام شده که منطق شعار «مرگ بر آمریکا» و فلسفه نامگذاری این روز را بهخوبی تبیین میکند. قرار است بخشهایی از این مذاکرات و مستندات تاریخی توسط صدا و سیما بازخوانی و منتشر شود تا مردم بیش از پیش با ریشههای منطقی و تاریخی این شعار آشنا شوند.
معاف با اشاره به جهانیشدن پیام سیزدهم آبان تأکید کرد: امروز تعبیر «مرگ بر آمریکا» نهتنها در ایران، بلکه در کشورهای مختلف جهان به زبان فارسی تکرار میشود و بهعنوان نماد جهانی مقاومت در برابر ظلم و استکبار شناخته شده است. این موضوع از محورهای محتوایی مهمی است که به صدا و سیما و آقای دکتر جبلی ارائه شده تا در برنامههای ویژه این ایام به آن پرداخته شود.
معاون پژوهش و برنامهریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: پیشنهاد شده است بازخوانی وقایع ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با حضور و گفتگو با کنشگران و دانشجویان فعال آن دوران که امروز از مسئولان ارشد کشور هستند، انجام شود. بسیاری از آنان نهتنها از اقدام خود در تسخیر لانه جاسوسی پشیمان نیستند، بلکه امروز با دلایل محکمتر و مستندتر، از منطق آن حرکت دفاع میکنند.
وی افزود: گفتگوهایی با برخی از این افراد انجام شده و قرار است در ایام منتهی به ۱۳ آبان منتشر شود.
معاون پژوهش و برنامهریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت تبیین تاریخی و محتوایی سیزدهم آبان گفت: بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی نقشآفرین بودند، امروز در جایگاه مدیران ارشد کشور قرار دارند، اما بهدلیل گمنامی یا حضور کمتر در عرصه رسانه، برای عموم مردم چندان شناختهشده نیستند. باید بستر مناسبی فراهم شود تا این افراد بتوانند دلایل، اهداف و زمینههای تصمیم تاریخی خود را بهصورت علمی و مستند برای نسل امروز بیان کنند.
وی افزود: کتاب «خیابان روزولت» که مورد تقریظ مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، امسال با محوریت بسیج اساتید و مجموعههای وزارت علوم، بیش از سالهای گذشته مورد توجه و بازخوانی قرار خواهد گرفت. هدف از این اقدام، پاسخ علمی و مستند به شبهاتی نظیر اینکه «تسخیر لانه جاسوسی موجب آغاز جنگ تحمیلی شد» یا اینکه «خصومت آمریکا واکنشی به آن حادثه بود» است.
معاف تأکید کرد: استکبارستیزی و مقابله با سلطهطلبی آمریکا موضوعی تاکتیکی یا مقطعی نیست، بلکه یک مسئله راهبردی، عمیق و ریشهدار است که باید با زبان علمی و مستدل برای نسل جوان، دانشآموزان و دانشجویان تبیین شود. این واقعیت در سیاستها و رفتارهای تاریخی آمریکا، از جمله در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و رویدادهای مشابه، بهروشنی قابل مشاهده است؛ موضوعی که در کتاب یادشده نیز به تفصیل توضیح داده شده است.
وی ادامه داد: مجموعهای از متون تحلیلی و راهبردی مرتبط با ۱۳ آبان برای دانشگاهها، سپاه، بسیج، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط تدوین و در اختیار آنها قرار گرفته تا این موضوع به شکلی منسجم و هدفمند تبیین شود. استکبارستیزی در جمهوری اسلامی ایران، برخاسته از آموزههای قرآنی، روایی و اندیشههای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است و هرگز یک اقدام احساسی یا موقت محسوب نمیشود.
وی افزود: پیام ۱۳ آبان امروز دیگر محدود به ایران نیست و به حرکتی جهانی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورهای جهان، از اروپا تا آمریکا، مردم با درک ماهیت استکباری سیاستهای آمریکا، پرچم این کشور را بهصورت نمادین به آتش میکشند و آموزههای انقلاب اسلامی درباره مقاومت، استقلال و آزادی را الهامبخش خود میدانند.
معاف تأکید کرد: سیزدهم آبان امسال فرصتی مغتنم است تا ابعاد جهانی و بینالمللی این حرکت روشنتر تبیین شود و نسل جوان، دانشآموزان و دانشجویان با منطق، استدلال و پشتوانه تاریخی مبارزه با استکبار جهانی آشنا شوند.
