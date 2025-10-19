به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: سال گذشته مواردی از ابتلای پرندگان گزارش شد و با توجه به احتمال انتقال بیماری به انسان، هشدارهای لازم از سوی سازمان بهداشت جهانی صادر شده است.

وی افزود: در صورت شیوع ویروس در جمعیت انسانی، تلفات می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد و این مسئله ضرورت واکسیناسیون گسترده و مدیریت صحیح دام‌ها را برجسته می‌کند.

فتاحی تصریح کرد: در استان مرکزی تاکنون ۱۴۴ هزار دوز واکسن به‌صورت مرحله‌ای برای ۱۸۰ مورد دام‌های حساس و صنعتی تزریق شده است.

وی ادامه داد: این بیماری در انسان، عوارض شدید ایجاد نمی‌کند اما در حیوانات تلفات و خسارات سنگینی بر جای خواهد گذاشت.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: این بیماری سبب کاهش تولید، افزایش قیمت گوشت و آسیب به جمعیت حیوانات حساس می‌شود و درمان مبتلایان هزینه‌بر و زمان‌بر است.

وی افزود: واکسیناسیون تنها راه مقابله مؤثر با این بیماری است و تمامی دامداران و اتحادیه‌های مربوطه در جریان برنامه‌های آموزشی و پیشگیری قرار دارند.

فتاحی تصریح کرد: در مناطق صنعتی و دامداری‌های بزرگ استان، تمرکز اصلی بر کنترل آب و جلوگیری از آلودگی است تا از انتشار بیماری جلوگیری شود.

وی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، مرحله دوم واکسیناسیون در اطراف واحدهای صنعتی آغاز شده و تلاش داریم با آموزش و مراقبت مستمر، دام‌ها و تولیدات دامی استان را در برابر این بیماری محافظت کنیم.

فتاحی تاکید کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از تلفات انسانی و حیوانی ناشی از ویروس‌های مشترک انسان و دام صورت گرفته است.