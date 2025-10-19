  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

۱۴۴ هزار دوز واکسن برای مقابله با بیماری‌های دامی در مرکزی تزریق شد

اراک- مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از انجام واکسیناسیون گسترده ۱۴۴ هزار دوزی برای مقابله با بیماری‌های دامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: سال گذشته مواردی از ابتلای پرندگان گزارش شد و با توجه به احتمال انتقال بیماری به انسان، هشدارهای لازم از سوی سازمان بهداشت جهانی صادر شده است.

وی افزود: در صورت شیوع ویروس در جمعیت انسانی، تلفات می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد و این مسئله ضرورت واکسیناسیون گسترده و مدیریت صحیح دام‌ها را برجسته می‌کند.

فتاحی تصریح کرد: در استان مرکزی تاکنون ۱۴۴ هزار دوز واکسن به‌صورت مرحله‌ای برای ۱۸۰ مورد دام‌های حساس و صنعتی تزریق شده است.

وی ادامه داد: این بیماری در انسان، عوارض شدید ایجاد نمی‌کند اما در حیوانات تلفات و خسارات سنگینی بر جای خواهد گذاشت.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: این بیماری سبب کاهش تولید، افزایش قیمت گوشت و آسیب به جمعیت حیوانات حساس می‌شود و درمان مبتلایان هزینه‌بر و زمان‌بر است.

وی افزود: واکسیناسیون تنها راه مقابله مؤثر با این بیماری است و تمامی دامداران و اتحادیه‌های مربوطه در جریان برنامه‌های آموزشی و پیشگیری قرار دارند.

فتاحی تصریح کرد: در مناطق صنعتی و دامداری‌های بزرگ استان، تمرکز اصلی بر کنترل آب و جلوگیری از آلودگی است تا از انتشار بیماری جلوگیری شود.

وی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، مرحله دوم واکسیناسیون در اطراف واحدهای صنعتی آغاز شده و تلاش داریم با آموزش و مراقبت مستمر، دام‌ها و تولیدات دامی استان را در برابر این بیماری محافظت کنیم.

فتاحی تاکید کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از تلفات انسانی و حیوانی ناشی از ویروس‌های مشترک انسان و دام صورت گرفته است.

