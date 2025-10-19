  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

معرفی هیئت انتخاب بخش ‌دیگر گونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر «شهر»

با حکم دبیر هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر»، اعضای هیئت انتخاب طرح و ایده بخش ‌دیگر گونه‌های اجرایی این رویداد منصوب و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، با حکم امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، اعضای هیئت انتخاب طرح و ایده بخش ‌دیگر گونه‌های اجرایی این رویداد معرفی شدند.

بر اساس این حکم، شاهد پیوند، سعید بهنام و فرزان‌ دلفانی به‌عنوان اعضای هیئت انتخاب طرح و ایده بخش دیگر گونه‌های اجرایی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیریت بخش ‌دیگر گونه‌های اجرایی این رویداد بر عهده سامان خلیلیان است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی در تهران برگزار خواهد شد.

