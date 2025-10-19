بیگدلی: علوم پزشکی زنجان ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیگدلی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت تأمین و توزیع دارو در استان، مهمترین چالش این دانشگاه را مطالبات معوق از سازمانهای بیمهگر اعلام کرد و گفت: میزان مطالبات دانشگاه از بیمهها حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی میباشد.
وی افزود: در استان زنجان ۱۹۶ داروخانه فعال است که از این تعداد، ۱۷۳ داروخانه متعلق به بخش خصوصی، ۱۵ داروخانه دولتی دانشگاهی و سه داروخانه دولتی خارج از بیمارستانها شامل داروخانههای شهید بهشتی، شهید رجایی و مطهری است. همچنین سه داروخانه تحت پوشش تأمین اجتماعی، یک داروخانه هلال احمر و یک داروخانه غیردولتی تحت مدیریت نهادهای خیریه در استان فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: داروخانههای منتخب بیماران خاص در شهرستانهای ابهر و خرمدره فعال هستند و داروخانه ویژه بیماران شیمیدرمانی نیز در بیمارستان امیرالمومنین (ع) خدابنده راهاندازی خواهد شد. داروخانه شهید رجایی با تأمین ۷۰ تا ۸۰ درصد داروهای بیماران خاص و شیمیدرمانی، نقش اساسی در خدماتدهی به این گروه از بیماران ایفا میکند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه ۴۰ شرکت پخش دارو در استان فعال هستند، گفت: از این میان، هشت شرکت در داخل استان و مابقی در استانهای مجاور مانند تهران، البرز، همدان، قزوین، اردبیل و رشت فعالیت میکنند. وی تأکید کرد که ظرفیت ایجاد شرکتهای توزیع دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در استان افزایش خواهد یافت.
بیگدلی تعداد بیماران خاص استان را حدود ۷ هزار و ۴۰۰ نفر اعلام کرد که شامل ۱۷۰۰ بیمار سرطانی، ۷۰۰ بیمار کلیوی و ۱۳۵۰ بیمار مبتلا به اماس است و گفت: بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ بیمار از خدمات دارویی داروخانههای استان بهرهمند میشوند.
وی مشکلات اصلی حوزه دارو را کمبود برخی داروهای خاص، بدهیهای انباشته بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها دانست و افزود: در برخی موارد ترخیص داروها بیش از یک سال به طول میانجامد که روند خدماترسانی به بیماران را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، استان زنجان در تأمین دارو با وجود تحریمها و محدودیتها، در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان همچنین درباره وضعیت انسولین گفت: کمبود خاصی وجود ندارد و کمبودهای گزارش شده مربوط به برخی برندهای خارجی است که تولید جهانی آنها متوقف شده و با نمونههای استاندارد ایرانی جایگزین شدهاند.
وی به تامین واکسن آنفلوآنزا اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه در اوایل مهرماه کمبودهایی وجود داشت، اما اکنون واکسن به اندازه کافی در داروخانههای استان موجود است و شهروندان میتوانند به راحتی واکسن مورد نیاز خود را تهیه کنند.
