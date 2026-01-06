  1. ورزش
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۷

کارشناس اماراتی:

قایدی بهترین خرید النصر است/ او نقش تعیین کننده دارد



کارشناس فوتبال امارات به تمجید از وینگر ایرانی تیم فوتبال النصر پرداخت و گفت: قایدی یکی از مُهره های تاثیرگذار در النصر به حساب می آید و بهترین خرید این تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قایدی وینگر ایرانی تیم فوتبال النصر امارات در فصل جاری لیگ ادنوک امارات توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و اکنون یکی از مهره‌های کلیدی این تیم محسوب می‌شود.

یعقوب السعدی کارشناس فوتبال امارات در گفتگو با شبکه الریاضیه در رابطه با مهدی قایدی اظهار داشت: از هفته اول لیگ گفتم «قایدی» یکی از مهم‌ترین خریدهای النصر در فصل جاری است.

او ادامه داد: درست است، قایدی از ابتدای لیگ مصدوم بود و پس از برگشتن از دوران نقاهت یک بازی کرد و دوباره مصدوم شد، اما حالا عملکرد خوبی دارد. او یک بازیکن تعیین‌کننده است و با بازگشتش النصر شکست نخورده است.

این کارشناس افزود: نکته مثبت این است که در دوره‌ای که قایدی غایب بود، تیم توانست حداقل سرپا بماند و تا حدی دوام بیاورد.

بهنام روان پاک

