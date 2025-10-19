خدمات پس از فروش لوازم برقی مشمول استانداردهای اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدی با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای بین‌المللی لوازم برقی و خانگی گفت: سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرده است.

وی با اشاره به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، گفت: مردم برای آگاهی از اصالت کالاهای خود می‌توانند کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد کالا را به این شماره پیامکی ارسال کرده و اصالت کالای خود را بررسی کنند.

عبدی ادامه داد: سازمان در تدوین استانداردهای عملکردی کالاهای برقی به حوزه ایمنی و مصرف انرژی، ورود کرده و به فراخور کالا، استانداردها تدوین و اجرا شده است. چنانچه براساس مصوبات شورای عالی استاندارد؛ کالاها مشمول استاندارد اجباری باشند، تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند شرایط قیدشده در استانداردها را رعایت کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، از مردم خواست در هنگام خرید کالاهای برقی به دستورالعمل‌ها، نشان استاندارد و برچسب مصرف انرژی توجه کنند.

وی تاکید کرد: محدوده مصرف انرژی هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی و بازنگری می‌شود و به نسبت توان تولید کنندگان به مرور زمان سختگیرانه‌تر می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، عبدی، آزمایشگاه تخصصی بررسی استانداردهای لوازم برقی و خانگی را ۴۹۷ واحد فعال در کل کشور برشمرد و اذعان کرد: در حوزه بررسی آزمون‌های ایمنی و عملکرد لوازم خانگی ۱۵۳۲ پروانه استاندارد معتبر در کشور داریم.

