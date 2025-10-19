تصادف در محور بوکان - مهاباد ۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه افزود: عصر امروز یکشنبه بر اثر برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و تیبا در محور بوکان به مهاباد، بالاتر از روستای تازه‌قلعه، شش نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: پس از دریافت گزارش از مرکز ارتباطات ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، هر شش مصدوم را جهت ادامه روند درمانی به مراکز درمانی شهرستان بوکان منتقل کردند. خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

رضازاده ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همکاران اورژانس استان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.