  1. استانها
  2. سمنان
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۱

برخورد سمند با شتر در جاده نظامی سمنان؛ راننده جان باخت

برخورد سمند با شتر در جاده نظامی سمنان؛ راننده جان باخت

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از برخورد سمند با شتر در جاده نظامی سمنان خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه راننده در دم جان باخت.

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخورد سمند با شتر در جاده نظامی سمنان به آتش نشانی گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امداد گران‌تر ایستگاه شماره پنج به محل حادثه اعزام شدند

وی افزود: در این حادثه شتر وارد جاده اصلی شده و بر اثر برخورد با سواری سمند باعث مرگ در دم راننده شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه عملیات رها سازی پیکر متوفی انجام و به عوامل انتظامی تحویل داده شد، ابراز داشت: بر اثر شدت حادثه شتر نیز تلف شد.

صباغی با بیان اینکه اطفا حریق خودرو تیبا در میدان الغدیر سمنان دیگر حادثه مهم شب گذشته بود، تصریح کرد: خودروی تیبا از قسمت باک بنزین خودرو طعمه حریق و آتش‌سوزی شد که آتش در حال سرایت به قسمت‌های دیگر خودرو بود.

وی با بیان اینکه گروه امدادی کمتر از سه دقیقه خود را به محل حادثه رسانده و اقدام به اطفا حریق کردند، افزود: خوشبختانه تلفات جانی و مصدومی نداشته و علت حادثه در دست بررسی است.

کد خبر 6568823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها