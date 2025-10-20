به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب مرزنآباد به چالوس و نوشهر افزود: این پروژه ملی که ۱۳۲ روستا را تحت پوشش قرار میدهد، نقش مهمی در تأمین آب پایدار و توسعه مناطق روستایی شهرستان دارد.
وی گفت: بازدید معاون هماهنگی استانداری با هدف بررسی روند پیشرفت پروژهها و رفع موانع انجام شده است و تأکید شد که تأمین اعتبار لازم برای تسریع در تکمیل پروژه در اولویت قرار دارد.
وی افزود: پروژه انتقال آب مرزنآباد به چالوس و نوشهر اهمیت ویژهای در بهبود شرایط زندگی ساکنان روستاهای تحت پوشش دارد و پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار و اجرای کامل آن با جدیت ادامه خواهد داشت.
فرماندار چالوس همچنین به دیگر پروژههای مهم شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان دارای ۶۵ طرح مصوب است که از محل اعتبارات متوازن تأمین میشود و بسیاری از این طرحها نیمهتمام هستند که امید میرود با تخصیص اعتبارات لازم، این پروژهها هرچه سریعتر به اتمام برسند.
یوسفپور در پایان تصریح کرد: حمایت استاندار و معاونت هماهنگی استانداری، موجب تسریع در روند اجرایی پروژهها و حل مشکلات مرتبط با تأمین زیرساختهای حیاتی شهرستان خواهد شد و این روند بهبود کیفیت زندگی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما