سرهنگ رفیعی: عاملان مخل نظم پمپ بنزین شهرستان میانه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبر رسیده از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گزارش اینکه افرادی اقدام به قدرت نمایی و برهم زدن نظم عمومی و درگیری با جایگاه داران سوخت در پمپ بنزین را می‌نمودند، شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: طی تحقیقات بعمل آمده از صحنه مشخص شد ۲ نفر اقدام به درگیری و قدرت نمایی با چوب و چماق در جایگاه سوخت با جایگاه داران کرده و پس از درگیری با آنها از محل متواری شدند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در ادامه مأموران با بکارگیری شگردهای پلیسی، این افراد را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند و پس از تکمیل پرونده متهمین به مراجع قضائی معرفی شدند.