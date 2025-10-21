  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

سرهنگ رفیعی: عاملان مخل نظم پمپ بنزین شهرستان میانه دستگیر شدند

سرهنگ رفیعی: عاملان مخل نظم پمپ بنزین شهرستان میانه دستگیر شدند

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری تعداد ۲ نفر از برهم زنندگان نظم عمومی و درگیری با جایگاه داران سوخت در یکی از پمپ بنزین های شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبر رسیده از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گزارش اینکه افرادی اقدام به قدرت نمایی و برهم زدن نظم عمومی و درگیری با جایگاه داران سوخت در پمپ بنزین را می‌نمودند، شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: طی تحقیقات بعمل آمده از صحنه مشخص شد ۲ نفر اقدام به درگیری و قدرت نمایی با چوب و چماق در جایگاه سوخت با جایگاه داران کرده و پس از درگیری با آنها از محل متواری شدند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در ادامه مأموران با بکارگیری شگردهای پلیسی، این افراد را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند و پس از تکمیل پرونده متهمین به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6629527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها