پوریانی: تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست صمیمی با فرزندان شاهد شاغل در دادگستری استان، ضمن قدردانی از صبر و بردباری خانواده‌های شهدا، آرامش و اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی را مرهون جانفشانی شهدای گرانقدر دانست و افزود: تکریم خانواده معزز شهدای گرانقدر، تکلیف و فریضه‌ای واجب برای همگان است.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم استمرار و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به عنوان یکی از ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد: مادامی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه حاکم باشد، هیچ قدرتی تفکر تجاوز و تعدی به این مرز و بوم را در ذهن نمی‌پروراند.

پوریانی، شهیدان را مایه عزت و آبروی نظام اسلامی معرفی کرد و افزود: اهمیت تداوم راه شهدا و ایثارگران و تلاش در راستای رفع مشکلات خانواده شهدای گرانقدر، موجب انتقال عمیق این فرهنگ در سطح جامعه شده و بر این اساس همه وظیفه داریم در راستای احقاق عدالت و اهداف بلند شهدا که بر اعمال ما ناظر و عند ربهم یرزقون هستند، ثابت قدم باشیم.