  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

پوریانی: تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

پوریانی: تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

ساری - رئیس کل دادگستری استان مازندران، بر لزوم تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: آرامش و اقتدار امروز نظام، مرهون جانفشانی شهدای گرانقدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست صمیمی با فرزندان شاهد شاغل در دادگستری استان، ضمن قدردانی از صبر و بردباری خانواده‌های شهدا، آرامش و اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی را مرهون جانفشانی شهدای گرانقدر دانست و افزود: تکریم خانواده معزز شهدای گرانقدر، تکلیف و فریضه‌ای واجب برای همگان است.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم استمرار و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به عنوان یکی از ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد: مادامی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه حاکم باشد، هیچ قدرتی تفکر تجاوز و تعدی به این مرز و بوم را در ذهن نمی‌پروراند.

پوریانی، شهیدان را مایه عزت و آبروی نظام اسلامی معرفی کرد و افزود: اهمیت تداوم راه شهدا و ایثارگران و تلاش در راستای رفع مشکلات خانواده شهدای گرانقدر، موجب انتقال عمیق این فرهنگ در سطح جامعه شده و بر این اساس همه وظیفه داریم در راستای احقاق عدالت و اهداف بلند شهدا که بر اعمال ما ناظر و عند ربهم یرزقون هستند، ثابت قدم باشیم.

کد خبر 6629557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها