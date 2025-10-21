به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان ظهر سه‌شنبه در جمع مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومی‌ها در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: هر اقدام و تصمیم اجرایی اگر درست روایت نشود، نادیده گرفته می‌شود.

وی ابراز کرد: این رسالت روابط عمومی‌هاست که واقعیت‌ها را به زبان مردم بازگو کنند و فراتر از اطلاع‌رسانی صرف عمل کنند؛ روابط عمومی باید راوی امید، تبیین‌کننده واقعیت و تولیدکننده اعتماد اجتماعی باشد.

استاندار اصفهان در ادامه خواستار هم‌افزایی رسانه‌ای و انسجام پیام دولت شد و افزود: دولت نیازمند یک صدای واحد و منسجم است، صدایی که از هر دستگاه، پیام خدمت و کارآمدی را به جامعه منتقل کند. به گفته او، روابط عمومی‌ها باید با رسانه‌های رسمی، محلی و ملی ارتباط مؤثر برقرار کنند تا سیاست‌ها و اقدامات دولت به درستی بازتاب یابد. وی هماهنگی میان روابط عمومی‌ها، صداوسیمای استان و رسانه‌های دیجیتال را به‌منزله شبکه اطلاع‌رسانی واحد دولت دانست.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه روابط عمومی‌ها نباید صرفاً پاسخگو باشند بلکه باید روایتگر تلاش‌ها، دستاوردها و حتی چالش‌های دولت باشند، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو و شفافیت نیاز دارد و این گفت‌وگو از کانال روابط عمومی‌ها ممکن می‌شود.

وی افزود: باید به مردم گفته شود دولت چه کارهایی انجام می‌دهد، چرا انجام می‌دهد و چگونه آثار آن در زندگی مردم دیده می‌شود.

مأموریت اصلی اطلاع‌رسانی امیدآفرینی است

جمالی‌نژاد مأموریت اصلی اطلاع‌رسانی را امیدآفرینی دانست و توضیح داد: جامعه‌ای که امید دارد، پویاتر و خلاق‌تر است. مأموریت روابط عمومی دمیدن روح امید در فضای رسانه‌ای استان است.

وی گفت: امید نه با شعار، بلکه با تصویر درست از پیشرفت‌ها و ارائه ملموس خدمات ایجاد می‌شود و هر طرح و پروژه باید در قالب روایت امید منعکس شود تا مردم نتیجه تلاش‌ها را لمس کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت پیوست رسانه‌ای در تصمیمات کلان تأکید کرد: هیچ سیاست اقتصادی یا اجتماعی بدون پیوست رسانه‌ای موفق نخواهد شد و افزود: باید پیش از اجرای طرح‌ها افکار عمومی آماده و اقناع شود. او گفت روابط عمومی‌ها با برنامه‌ریزی رسانه‌ای مناسب می‌توانند از شکل‌گیری شایعات و سوءبرداشت‌ها پیشگیری کنند.

جمالی‌نژاد اعتماد عمومی را بزرگ‌ترین سرمایه دولت دانست و تصریح کرد: روابط عمومی‌ها پاسداران این سرمایه‌اند و با صداقت و گفت‌وگوی مستمر می‌توان فاصله میان جامعه و دولت را کاهش داد.

هر روابط عمومی باید آینه‌ای از عملکرد سازمان خود باشد

به گفته وی، هر روابط عمومی باید آینه‌ای از عملکرد سازمان خود باشد، نه تریبونی تبلیغاتی صرف.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش روابط عمومی در اقتصاد و بخش خصوصی پرداخت و گفت: رسانه‌ها باید صدای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باشند.

استاندار اصفهان افزود: امنیت روانی و رسانه‌ای سرمایه‌گذار مقدمه توسعه اقتصادی است و معرفی الگوهای موفق اقتصادی، نوعی خدمت فرهنگی محسوب می‌شود.

جمالی‌نژاد آینده روابط عمومی را مبتنی بر دانایی، فناوری و اخلاق دانست و اظهار کرد: روابط عمومی امروز باید داده‌محور، تحلیلی و فناورانه باشد و از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی، هوش مصنوعی و تحلیل افکار عمومی استفاده کند. او تأکید کرد اخلاق و صداقت باید ستون اصلی کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی باشد.

استاندار اصفهان گفت: روابط عمومی‌ها چشم و گوش دولت در جامعه و زبان گویای مردم در برابر دولت هستند.

وی تأکید کرد: توسعه و رضایت اجتماعی بدون روابط عمومی حرفه‌ای و مؤثر امکان‌پذیر نیست و از مدیران روابط عمومی استان خواست با انگیزه، تخصص و هم‌افزایی در مسیر تحقق دولت پاسخگو، شفاف و مردمی گام بردارند.