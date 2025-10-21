به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هندویان ظهر سه شنبه در مراسم بهرهبرداری از طرح توسعه کارگاههای هنرستانی که در هنرستان خیرساز سلامت برگزار شد، با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین سه ضلع اصلی مدرسهسازی در کشور هستند، گفت: همه پیشرفتهای بزرگ ملی از پشت میز و نیمکتهای مدارس آغاز شده و تداوم یافته است.
هندویان با تقدیر از خدمات معلمان بیان کرد: فعالیت معلم را میتوان مصداق انسانسازی دانست و نقش آنان در شکلگیری سرمایه انسانی کشور غیرقابل انکار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشآموزان هنرستانی تأکید کرد: قدردانی نسبت به بزرگترها و مشارکت در بهبود محیط آموزشی از ارزشهایی است که باید در ذهن و رفتار نسل جوان نهادینه شود و حتی رعایت اصول سادهای مانند نریختن زباله در محیط مدرسه، مصداق مشارکت مسئولانه در امر مدرسهیاری است.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی شامل دکلمهخوانی یکی از هنرآموزان هنرستان سلامت، اجرای زنده طراحی توسط یکی دیگر از هنرآموزان، اجرای گروه سرود دانشآموزی یاسین، تقدیر از عوامل اجرایی طرح توسعه و تجلیل از خانواده شهید غلامعلی نجفی همراه بود و در پایان، حاضران از کارگاههای تازه احداثشده بازدید کردند.
