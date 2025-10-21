به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌های مهران با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تردد میلیونی زائران اربعین حسینی و نقش آن به‌عنوان یکی از مرزهای مهم تجاری کشور، گفت: زیرساخت‌های مهران باید متناسب با تردد هشت میلیون نفر زائر و حجم مبادلات مرزی توسعه یابد؛ از این‌رو، لازم است گفتمان «مهران هشت‌میلیونی» در سطح ملی و استانی مطرح و محور برنامه‌ریزی‌های عمرانی و خدماتی قرار گیرد.

نعمتی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم مهران از منافع تردد زائران، افزود: در حال حاضر عوارض خروج از کشور هیچ اثر مستقیمی برای شهر مهران ندارد و ضروری است بخشی از این منابع به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری شهرستان اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: زیرساخت‌های فعلی مربوط به دوران بازسازی پس از جنگ است و اکنون ضرورت دارد فضاهای عمومی، پارک‌ها و سایر امکانات شهری متناسب با جمعیت و حجم زائران بازطراحی و توسعه یابند.

فرماندار مهران همچنین از برنامه الحاق هشت هزار هکتار از اراضی مستعد شهرستان به سامانه گرمسیری خبر داد و گفت: با رعایت اصول کشت‌های کم‌آب‌بر و حمایت وزارت نیرو، این طرح می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه کشاورزی و اشتغال منطقه ایجاد کند.

نعمتی خواستار استقرار پزشک قانونی در مهران به‌ویژه در ایام اربعین شد و افزود: با توجه به حجم بالای جمعیت و ضرورت رسیدگی به موارد خاص، ایجاد سالن تشریح و مرکز پزشکی قانونی مستقل از نیازهای فوری شهرستان است.

وی در ادامه با اشاره به وجود سه سد نیمه‌تمام در مهران اظهار داشت: این سدها در صورت تکمیل و بهره‌برداری، با ظرفیت مجموع ۳۳۱ میلیون مترمکعب، تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه کشاورزی و پایداری منابع آب منطقه خواهند داشت.

فرماندار مهران در پایان با بیان محدودیت ظرفیت فعلی خدماتی و زیرساختی شهرستان تصریح کرد: مهران بیش از این پاسخگوی حجم بالای تردد زائران نیست و در کنار توسعه زیرساخت‌ها باید راه‌اندازی بازارچه مرزی چنگوله در دستور کار قرار گیرد تا زمینه تقویت اقتصاد مرزی و اشتغال مردم فراهم شود.