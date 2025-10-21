  1. جامعه
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

صالحی: در سازمان حج باید با رویکرد آینده‌نگر و مبتنی بر تحول پیش برویم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ساختار حج در عربستان در حال تغییر است و برای حفظ جایگاه ایران باید با رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر تحول پیش برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت و معارفه علیرضا رشیدیان ریاست جدید سازمان حج و زیارت با حضور مسئولان کشوری، امروز در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت برگزار شد.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این مراسم را «محفل تکریمی برای خیر خلف» توصیف کرد و گفت: علیرضا بیات در مدت کوتاه حضور خود خوش درخشیدند؛ زمان کوتاه را به زمانی بلند و پربار تبدیل کردند.

وی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی بیات افزود: حج سال گذشته از حج‌های خاص بود و ایشان همراه با همکاران خود آن را در تراز بالایی برگزار کردند. رئیس سابق مدیری تحول‌گرا بود و از ابتدا بر پوست‌اندازی سازمان‌ها برای جلوگیری از رکود تأکید داشت. همچنین در مدیریت بحران‌ها عملکرد موفقی داشت و توانست با حداقل هزینه از بحران‌های متعدد عبور کند؛ کاری که از هر مدیری برنمی‌آید.

صالحی نقش بیات در حوزه دیپلماسی حج را نیز برجسته دانست و اظهار داشت: روابط ما با عربستان بسیار مهم است و هرچه این روابط توسعه یابد، به نفع کشور است. بیات در این حوزه نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت سازمان حج گفت: این سازمان بسیار مهم است؛ چراکه ۸۶ هزار حاجی در موسم حج تمتع اعزام می‌شوند و هر یک با حدود صد نفر در ارتباط‌اند، یعنی ذهن نزدیک به هشت میلیون نفر درگیر مسائل حج است. حج فقط اعزام نیست بلکه گستره‌ای از دغدغه‌ها و مسئولیت‌ها را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط جدید پس از تحریم‌ها و لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف افزود: مدیریت سازمان حج نیازمند مدیری بینارشته‌ای است که بتواند دستگاه‌ها را هم‌افزا کند. با توجه به شرایط جنگ و مسائل بحرانی احتمالی، در انتخاب مدیر جدید وسواس زیادی به خرج داده شد. در این جایگزینی به دنبال فردی مجرب، آشنا با ساختار حج و توانمند در ایجاد هم‌افزایی بودیم.

صالحی در پایان آینده‌نگری را لازمه مدیریت در حج دانست و تأکید کرد: ساختار حج در عربستان در حال تغییر است و اگر با ساختار گذشته پیش برویم عقب می‌مانیم. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که خدمت‌رسانی بیشتر با هزینه کمتر محقق شود.

