دومین همایش کتاب سال حوزویان اهل سنت فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان دومین همایش کتاب سال حوزویان اهل سنت با دعوت از نویسندگان، پژوهشگران و طلبههای اهل سنت اعلام شد.
پژوهشگران فرصت دارند آثار خود را تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به دبیرخانه همایش ارسال کنند. این همایش در محورهای گستردهای از جمله علوم قرآن، حدیث، فقه، عقیده، جریانهای جهان اسلام، معرفی مدارس و مساجد اهل سنت ایران، تقریب مذاهب، تمدن اسلامی، زن و خانواده، فضای مجازی، آسیبهای اجتماعی، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار میشود. آثار مورد پذیرش شامل کتابهای منتشرشده و پایاننامههای سطح ۳ و ۴ دفاعشده از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ است.
برگزیدگان این همایش علاوه بر دریافت جایزه و تقدیرنامه، از مزایایی مانند چاپ پایاننامههای منتخب و بهرهمندی از امتیازات طرح هدفمندی پرداخت مرکز خدمات پشتیبانی طلبهها بهره خواهند برد. آثار باید به نشانی تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان رازی، نبش کوچه یاسمن، پلاک ۱۵، معاونت پژوهش ارسال شوند.
نظر شما