وزیر ارشاد درباره جشنواره فیلم کوتاه و حذف پروانه ساخت چه گفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز ۲۹ مهر با حضور در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از استقبال فیلمسازان از جشنواره فیلم کوتاه به تاریخچه خوب سینمای کوتاه در ایران بازمی‌گردد که از دهه ۵۰ شروع شد و اکنون به ۴۲ سالگی رسیده است. این رویداد برای فیلمسازان جوان محلی برای بروز جسارت و خلاقیت و یک سکوی پرتاب به سمت آینده سینما است. این ویژگی‌ها موجب شده است که این جشنواره در فضای ایران جشنواره‌ای پرنشاط باشد. باتوجه به فاصله تقریباً زیاد ایرانمال با مرکز شهر استقبال خوبی از این رویداد شده است.

وی درباره حضور برخی آثار که تاکنون پروانه نمایش دریافت نکرده اند در جشنواره فیلم فجر گفت: کارهای جشنواره فیلم فجر همچنان در جریان است و حتماً نگاهی که وجود دارد این است که ما حداکثر حضور فیلمسازان را داشته باشیم. امیدواریم که با تولیدات خوب امسال شاهد جشنواره پرباری باشیم.

وزیر ارشاد درباره پیام رئیس جمهور به جشنواره فیلم کوتاه و توجه ویژه او به سینما توضیح داد: اصل اینکه رئیس جمهور برای این جشنواره پیام ارسال کردند، نشان‌دهنده توجه ویژه ایشان است و اینکه از بطن این اتفاقات ممکن است چه نتایجی حاصل شود، مطمئن هستم. این اتفاق یک قدم رو به جلو است. قطعاً تقاضاهایی از سوی سینماگران برای حذف پروانه ساخت وجود دارد و با تعاملی میان دوستان سینما و مدیریت سینمایی می توان این مسائل را حل کرد.

صالحی درباره اینکه چرا جسارت فیلمسازان کوتاه به سینمای بلند ختم نمی‌شود، گفت: فیلم کوتاه ترکیبی از جوانی است و در فیلم‌های بلند بیشتر درگیر متغیرهای مختلفی مانند مسائل اقتصادی هستند و همین عوامل باعث کم شدن جسارت در فیلمسازان بلند می‌شود.

وزیر ارشاد درباره نداشتن محل مناسب برای برگزاری جشنواره‌ها توضیح داد: متاسفانه ما برای برگزاری جشنواره جای به خصوصی نداریم و این مساله را به مردم ایران بدهکار هستیم. جشنواره‌های سینمایی ما در محلی برگزار می‌شوند که برای این کار ساخته نشده است. در ابتدا مسیری برای ساخت کاخ جشنواره‌ها دنبال می‌شد و برخی از موارد مالی پیش آمد که وقفه‌ای را ایجاد کرده است اما دغدغه ما هم این است که یک کاخ مناسب برای جشنواره‌ها بسازیم. با توجه به شرایط مالی کنونی نمی‌توانم وعده‌ای برای ساخت کاخ جشنواره‌ها بدهم اما قطعاً در این زمینه دغدغه داریم.

صالحی در پایان یادآور شد: یکی از اهداف جشنواره فیلم کوتاه کشف و حمایت از فیلمسازان است و اینکه از استعدادهای این جشنواره‌ها حمایت کنند. یکی از نکاتی که ما باید در نظر بگیریم این است که در پایان هر جشنواره از استعدادهای حاضر در آن رویداد حمایت ویژه داشته باشیم.