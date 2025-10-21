به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان اظهار کرد: عصر سه‌شنبه، در پی نشت گاز و وقوع انفجار در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در حیاط یک منزل مسکونی در روستای حسن‌آباد از توابع شهرستان سنندج، دو نفر از اعضای یک خانواده دچار مصدومیت شدند.

بابک هدایی، گفت: این حادثه به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و تیم عملیاتی پایگاه بانوان فوراً به محل اعزام شد.

وی یادآور شد: پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شد که مردی ۳۵ ساله به دلیل انفجار دچار سوختگی شدید حدود ۶۰ درصد از سطح بدن شده و مادر وی نیز از ناحیه دست و صورت دچار جراحات سطحی شده است.

هدایی افزود: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، هر دو مصدوم به بیمارستان کوثر سنندج برای دریافت درمان‌های تکمیلی منتقل شدند.

وی همچنین در پایان نسبت به خطرات ناشی از نشت گاز و بی‌احتیاطی در مجاورت منابع سوختی هشدار داد و از مردم خواست تا در این زمینه احتیاط لازم را به عمل آورند.