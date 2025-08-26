به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحائی بعدازظهر سه‌شنبه در نشستی با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در سمنان بر نقش کلیدی تشکل‌های محله‌محور در حل مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: این تشکل‌ها به عنوان نسخه‌ای کارآمد می‌توانند در رفع مشکلات مؤثر باشند.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای دیگر در بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردمنهاد، افزود: باید کمبودها و عقب‌ماندگی‌های گذشته در زمینه تشکیل این نهادهای مدنی به سرعت جبران شود.

بطحائی با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم حمایت از سمن‌ها است، تصریح کرد: در این دولت، کارها و خدمات عمومی باید تا حد امکان به سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده شود و دولت از این تشکل‌ها پشتیبانی می‌کند.

وی از تشکیل شبکه‌ای از تشکل‌های اجتماعی برای مدیریت بحران به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دولت یاد کرد و گفت: این شبکه پس از جنگ تحمیلی اخیر شکل گرفته است.

معاون وزیر کشور از اصلاح آئین‌نامه مربوط به تشکل‌های مردم‌نهاد خبر داد و تأکید کرد: ایجاد «خانه تشکل‌ها» در دستور کار قرار دارد.

بطحائی با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان، اظهار داشت: این استان می‌تواند در ایجاد مرکز نوآوری‌های اجتماعی پیشگام باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اجتماعی از جمله ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این مشکل ناشی از کمبود منابع و افزایش تقاضاست و بسیاری از مدیران با محدودیت منابع مواجه هستند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان خاطرنشان کرد: ایران تنها کشوری نیست که با چالش‌های اجتماعی روبرو است؛ بسیاری از کشورهای جهان از جمله با نرخ طلاق بالا دست و پنجه نرم می‌کنند که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.