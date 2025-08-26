  1. استانها
  2. سمنان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

تأکید بر نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی

سمنان- رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به راهبرد دولت چهاردهم در حمایت از سمن‌ها، گفت: کارها و خدمات عمومی باید تا حد امکان به سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحائی بعدازظهر سه‌شنبه در نشستی با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در سمنان بر نقش کلیدی تشکل‌های محله‌محور در حل مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: این تشکل‌ها به عنوان نسخه‌ای کارآمد می‌توانند در رفع مشکلات مؤثر باشند.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای دیگر در بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردمنهاد، افزود: باید کمبودها و عقب‌ماندگی‌های گذشته در زمینه تشکیل این نهادهای مدنی به سرعت جبران شود.

بطحائی با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم حمایت از سمن‌ها است، تصریح کرد: در این دولت، کارها و خدمات عمومی باید تا حد امکان به سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده شود و دولت از این تشکل‌ها پشتیبانی می‌کند.

وی از تشکیل شبکه‌ای از تشکل‌های اجتماعی برای مدیریت بحران به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دولت یاد کرد و گفت: این شبکه پس از جنگ تحمیلی اخیر شکل گرفته است.

معاون وزیر کشور از اصلاح آئین‌نامه مربوط به تشکل‌های مردم‌نهاد خبر داد و تأکید کرد: ایجاد «خانه تشکل‌ها» در دستور کار قرار دارد.

بطحائی با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان، اظهار داشت: این استان می‌تواند در ایجاد مرکز نوآوری‌های اجتماعی پیشگام باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اجتماعی از جمله ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این مشکل ناشی از کمبود منابع و افزایش تقاضاست و بسیاری از مدیران با محدودیت منابع مواجه هستند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان خاطرنشان کرد: ایران تنها کشوری نیست که با چالش‌های اجتماعی روبرو است؛ بسیاری از کشورهای جهان از جمله با نرخ طلاق بالا دست و پنجه نرم می‌کنند که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.

