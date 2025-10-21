حمیدی فر: بیش از ۶ هزار نفر در اردوهای «نسل آرمانی» حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید حمیدی‌فر شامگاه سه شنبه در اختتامیه اردوهای نسل آرمانی در مشهد که با حضور جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت قالب و روش‌های جذاب در کار تربیتی، به اهمیت اردوهای تشکیلاتی به‌عنوان یکی از قالب‌های اثرگذار اشاره و اظهار کرد: تربیت و انسان‌سازی بدون در نظر گرفتن قالب‌های جذاب نتیجه‌بخش نیست.

معاون تعلیم و تربیت سپاه امام رضا (ع) افزود: اردو از جمله قالب‌های بسیار جذاب و پربازده است که فرصت تربیتی فراوانی را فراهم می‌کند و به کار تربیتی شکل می‌دهد.

وی بیان کرد: اردوها در دوران دفاع مقدس و با وجود سختی‌هایشان، موجب شکل‌گیری شخصیت‌های انقلابی شده و همین تجربه نشان می‌دهد که زندگی جمعی، تعامل و یادگیریِ عملی در کنار کلاس درس، بیشترین اثر را دارد.

حمیدی‌فر با اشاره به رضایتمندی ۹۵ درصدی شرکت کنندگان افزود: آشنایی با سیره شهدا، تاریخ انقلاب، خیانت‌های شاهان قاجار و پهلوی، دفاع مقدس، با پیشرفت‌های نظامی و ایجاد امید در نسل جوان از جمله اهداف این اردوها می‌باشد.

معاون تعلیم و تربیت سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: این اردوها به دلیل وجود نداشتن کلاس درس و استاد یک روش تعلیمی بسیار مهم بودند و نقشِ ارتباط در تربیتی در این اردو بسیار پررنگ بود.

گفتنی است؛ در پایان ناحیه بسیج بلال مشهد، خانم شیخ‌زاده استادیار و از حجت‌الاسلام علیرضا زاهدیان‌نژاد مدیر تعلیم و تربیت ناحیه یاسر به عنوان برگزیده‌های دوره معرفی شدند.