۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۰

عضویت در بریکس و شانگهای؛ مسیر تازه گشایش‌های تجاری ایران

قنادزاده از رشد ۳۰درصدی تجارت با اوراسیا و اثر مثبت عضویت در سازمان‌های بین‌المللی بر صادرات غیرنفتی خبر داد و تأکید کرد گام‌های تازه‌ای برای بازنگری در نقشه تجارت کشور برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجارت خارجی ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و رکوردشکنی در این بخش گفت: البته هنوز با ظرفیت‌های کشور فاصله زیادی داریم چون در بخش زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، مالی و بانکی ضعف‌هایی وجود دارد.

محمدصادق قنادزاده، در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد یاداور شد: علی‌رغم تحریم‌ها و کارشکنی‌های بین‌المللی و شناخت درست تأثیر مکانیسم ماشه بر صادرات تهدیدها را به سکوی پرش برای تجار ایرانی تبدیل کرده‌ایم.

وی افزود: با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مکانیسم ماشه راهبردهای جدیدی را طراحی کرده‌ایم و نقشه تجارت کشور و همکاری با شرکای کشور را بار دیگر بازنگری کردیم و این شرکا در آینده به نسبت همبستگی که داریم تغییر خواهند کرد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: مسیر تجاری ما با کشورهای همسو و کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم یک سبد تجاری مناسب بچینیم و با سند همکاری تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تجاری این مسیر را ادامه دهیم.

قنادزاده اظهار کرد: ظرفیت توسعه تجاری ما بیش از آنچه رخ داده‌است و تلاش می‌کنیم این ظرفیت را با طی مسیرهای مختلف افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حوزه داخلی باید به به تنوع‌بخشی در بازگشت ارز صادرات توجه کنیم چراکه یکی از مشکلات داخلی روش ارزی است که با افت و خیز زیادی روبروست.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: روش‌های انتقال ارز توسط بانک مرکزی پذیرفته شده و به غیر از شمش طلا، مابقی روش‌های بازگشت ارز تقریباً باز است.

قنادزاده یادآور شد: موضوع افت ارزی و رفع تعهد ارزی نیز بازنگری شده‌است.

وی درخصوص بخش بین‌المللی گفت: ما بار دیگر پیمان‌های بین‌المللی‌مان را بازنگری کردیم و طی سال گذشته رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ثبت رسیده است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت یادآور کرد: عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شانگهای و بریکس نیز ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه تجارت خارجی در اختیار ایران قرار داده است و فعالانه در این مسیر پیش می‌رویم.

قنادزاده در پایان عنوان کرد: در فضای بین‌الملل علی‌رغم تحریم‌ها موفق عمل کرده‌ایم و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه مناسبی را پیش برده‌ایم و افق آینده را در این مناسبات روشن می‌بینم.

کد خبر 6630354
محمدحسین سیف اللهی مقدم

