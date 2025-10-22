به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجارت خارجی ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و رکوردشکنی در این بخش گفت: البته هنوز با ظرفیت‌های کشور فاصله زیادی داریم چون در بخش زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، مالی و بانکی ضعف‌هایی وجود دارد.

محمدصادق قنادزاده، در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد یاداور شد: علی‌رغم تحریم‌ها و کارشکنی‌های بین‌المللی و شناخت درست تأثیر مکانیسم ماشه بر صادرات تهدیدها را به سکوی پرش برای تجار ایرانی تبدیل کرده‌ایم.

وی افزود: با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مکانیسم ماشه راهبردهای جدیدی را طراحی کرده‌ایم و نقشه تجارت کشور و همکاری با شرکای کشور را بار دیگر بازنگری کردیم و این شرکا در آینده به نسبت همبستگی که داریم تغییر خواهند کرد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: مسیر تجاری ما با کشورهای همسو و کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم یک سبد تجاری مناسب بچینیم و با سند همکاری تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تجاری این مسیر را ادامه دهیم.

قنادزاده اظهار کرد: ظرفیت توسعه تجاری ما بیش از آنچه رخ داده‌است و تلاش می‌کنیم این ظرفیت را با طی مسیرهای مختلف افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حوزه داخلی باید به به تنوع‌بخشی در بازگشت ارز صادرات توجه کنیم چراکه یکی از مشکلات داخلی روش ارزی است که با افت و خیز زیادی روبروست.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: روش‌های انتقال ارز توسط بانک مرکزی پذیرفته شده و به غیر از شمش طلا، مابقی روش‌های بازگشت ارز تقریباً باز است.

قنادزاده یادآور شد: موضوع افت ارزی و رفع تعهد ارزی نیز بازنگری شده‌است.



وی درخصوص بخش بین‌المللی گفت: ما بار دیگر پیمان‌های بین‌المللی‌مان را بازنگری کردیم و طی سال گذشته رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ثبت رسیده است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت یادآور کرد: عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شانگهای و بریکس نیز ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه تجارت خارجی در اختیار ایران قرار داده است و فعالانه در این مسیر پیش می‌رویم.

قنادزاده در پایان عنوان کرد: در فضای بین‌الملل علی‌رغم تحریم‌ها موفق عمل کرده‌ایم و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه مناسبی را پیش برده‌ایم و افق آینده را در این مناسبات روشن می‌بینم.

