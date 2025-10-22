  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

شناسایی و انهدام اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در اردل

شهرکرد- فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از شناسایی و انهدام اعضای باند سارقان اماکن خصوصی و منزل در شهرستان اردل با کشف ۱۵ فقره سرقت به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در شهرستان اردل، پیگیری موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی تعداد سه نفر متهم را در این زمینه شناسایی که ضمن هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۵ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در سطح شهرستان اردل اعتراف کردند افزود: در این راستا یک نفر مال‌خر نیز دستگیر و متهمان پس از هماهنگی‌های لازم قضائی روانه زندان شدند.

امجدیان خاطرنشان کرد: طبق اعلام نظر کارشناسان ارزش اموال مسروقه که توسط اعضای این باند به سرقت رفته بود تقریباً ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است و در پایان از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ضروری پیشگیری از سرقت، کلیه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

