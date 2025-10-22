به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر روز ۱۴ آذر رو در روی هم قرار میگیرند.
این در حالی است که ورزشگاه محل برگزاری این دیدار هنوز مشخص نشده است و با وجود مطرح شدن نام چند ورزشگاه از جمله پارس شیراز، باشگاه پرسپولیس که میزبان این دربی است، تکلیف ورزشگاه را مشخص نکرده است.
دربی صدوششم تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در روز قرعه کشی رقابتهای جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.
