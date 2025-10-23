به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت، غلامرضا بامدی، از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام تقدیر کرد.

در این دیدار که با حضور خانواده شهید بامدی در منزل وی برگزار شد، حجت‌الاسلام پورذهبی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده آن شهید، از وفاداری و روحیه ایثار آنان که در کنار فداکاری‌های فرزندشان به نمایش گذاشته‌اند، تقدیر کرد.

شهید غلامرضا بامدی از نیروهای مؤمن و انقلابی لشکر ۲۲ بیت‌المقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان بود که شامگاه شنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ سنندج به دست عناصر وابسته به گروه‌های ضدانقلاب به شهادت رسید.

این شهید بزرگوار که پیش از شهادت مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج را بر عهده داشت، از جهادگران فعال عرصه محرومیت‌زدایی در استان کردستان بود که خدمات و تلاش‌هایش هیچ‌گاه از یاد مردم نخواهد رفت.

همچنین حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه این دیدار، با تأکید بر لزوم حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه، یاد و خاطره این شهید گرانقدر را ارج نهاد.