ارزیابی فعالیت بدنی بیش از ۲۸ هزار نفر از مردان میانسال بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ستوده گفت: نتایج نشان می‌دهد ۲۶ درصد از افراد ارزیابی‌شده دارای فعالیت بدنی نامطلوب ازنظر شدت، تعداد روزهای فعالیت یا مدت‌زمان انجام آن هستند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تأکید کرد: کم‌تحرکی می‌تواند خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت نوع دو، چاقی، سرطان روده، فشارخون بالا، اختلالات چربی، پوکی استخوان (استئوپروز)، افسردگی و اضطراب را دو برابر کند.

وی تصریح کرد: با تغییر ایجادشده در سبک زندگی و ماهیت شغل‌ها که بیشتر به‌صورت نشسته انجام می‌شوند، بروز بیماری‌های بیان‌شده رو به افزایش است که بیشترین کاهش فعالیت بدنی در میان کارکنان ادارات و افراد میان‌سال مشاهده می‌شود.

ستوده بیان کرد: افزایش ضربان قلب و تنفس، بهبود کارایی قلب و ریه، تقویت عضلات و استخوان‌ها و کاهش خطر پوکی استخوان، نتایج انجام منظم فعالیت‌های هوازی و قدرتی است.

کارشناس برنامه سلامت میان‌سالان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر نیز گفت: فعالیت فیزیکی مطلوب، فعالیتی است که با شدت متوسط حداقل ۵_۳ روز در هفته و حداقل ۳۰ دقیقه در روز و درمجموع ۱۵۰ دقیقه در یک هفته و یا با شدت شدید حداقل ۵_۳ روز هفته و درمجموع ۷۵ دقیقه در یک هفته باشد.

سیده سکینه بصری گفت: مردان به‌عنوان محور اصلی اقتصاد خانواده و نیروی کار در جامعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی دارند؛ بنابراین حفظ سلامت جسمی و روانی آنان باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.

بصری تأکید کرد: غربالگری ارزیابی فعالیت بدنی در مرکز خدمات جامع سلامت جهت مراجعین انجام می‌شود و در صورت نامطلوب بودن مشاوره توسط مراقبین و بررسی تکمیل توسط پزشک صورت می گیرد.

همه ساله هفته اول اسفند ماه به نام هفته سلامت مردان نامگذاری می‌شود و شعار امسال این هفته نیز «سوانح و حوادث در کمین سلامت مردان» تعیین شده است.