به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر اظهار کرد: این پروژه ۱۲ کلاسه با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۴۰۰ مترمربع محوطه، در سه طبقه بتنی طراحی شده است.
وی افزود: پروژه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال ساخته شده و به نیازهای آموزشی منطقه پاسخ خواهد داد.
مظهری تصریح کرد: این پروژه یکی از دستاوردهای نهضت توسعه عدالت در حوزه آموزش است که با دستور رئیسجمهور محترم و حمایتهای مردم و خیرین مدرسهساز به مرحله اجرا رسیده است.
وی ادامه داد: استان مرکزی در سال گذشته اقدامات مؤثری در جهت رفع مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز انجام داده است.
مظهری تاکید کرد: تاکنون ۳۷ مدرسه کانکسی جمعآوری و ۲۱ مدرسه دیگر نیز در چارچوب طرح نهضت مهر به بهرهبرداری رسیده است و هیچ مدرسه کانکسی در استان نداریم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در سال جاری تعداد کلاسهای با تراکم بالای ۳۵ نفر در استان از ۴۲۴ کلاس در سال گذشته به ۶۷۰ کلاس در سال جاری افزایش یافته است که نشان از ضرورت توجه بیشتر به این موضوع دارد.
وی افزود: جلساتی با مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شده است تا در سال آینده، مشکل تراکم دانشآموزان در کلاسها برطرف شود.
مظهری تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از شهرستانهای استان مرکزی، بهویژه اراک، دلیجان و ساوه، با مشکل کمبود سرانه فضای آموزشی استاندارد مواجه هستند که رفع آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در راستای پروژههای عمرانی و توسعه فضای آموزشی، با تخصیص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس، تلاش میشود تا پایان سال، ۱۴۸۱ چشمه سرویس بهداشتی مدارس استان بهطور کامل بهسازی گردد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: در راستای تأمین فضاهای آموزشی در طرح مسکن مهر، دو پروژه با مشارکت شرکت عمران در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاحران در دست اجرا است.
مظهری گفت: در فاز اول پروژه مسکن ملی ۸۱۰۰ واحدی، موفق به تأمین سه هکتار زمین شدیم که باید به مبلغی بین ۸۰۰ تا ۲,۴۰۰ میلیارد ریال به اداره کل اوقاف استان پرداخت میکردیم.
وی افزود: با همت به معاونت عمرانی استانداری مرکزی تصمیم بر این شد که در پروژه مدرسهسازی به مساحت ۴۵ هزار مترمربع، هیچگونه پرداختی صورت نگیرد.
مظهری تصریح کرد: این اقدامات بخشی از طرحهای گستردهتر نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است که با حمایتهای دولت، خیران و مردم در حال اجرایی شدن است.
