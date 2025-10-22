نماینده دشتستان: مشکل مسکن و اشتغال معلولان شهرستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: مدیر بهزیستی شهرستان دشتستان از بهترین و مردمی‌ترین مدیرانی هستند که در این شهرستان داشته‌ایم و با وجود گستردگی جامعه تحت پوشش این سازمان به صورت شبانه‌روزی و جهادی در خدمت به مردم فعال بوده است.

وی با بیان اینکه دشتستان یک سوم از وسعت و یک چهارم از جمعیت استان بوشهر را دارد اضافه کرد: جامعه معلولان و دیگر اقشار تحت پوشش بهزیستی دچار مسائل و مشکلات متعددی هستند که دو مسئله پرتکرار را شاهد هستیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشتغال جامعه تحت پوشش بهزیستی علیرغم وجود قوانین لازم، به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است، ادامه داد: باید بستری برای اشتغال این قشر فراهم شود.

وی مسکن را یکی دیگر از چالش‌های افراد تحت پوشش بهزیستی دانست و بیان کرد: بسیاری از این افراد با چالش جدی در این زمینه روبرو هستند که توان کار و درآمد ندارند و ما در مقابل آنها مسئول هستیم و باید این مشکل را حل کنیم. انتظار داریم سازمان بهزیستی توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشند.

رضایی اضافه کرد: دریافت کمک هزینه در زمینه‌های مختلف، مسائل درمانی، تأمین ویلچر برقی و دیگر تجهیزات از دیگر مطالبات جامعه معلولان است.

وی به برخی از آسیب‌های اجتماعی در محلات اشاره کرد و افزود: باید با تأمین بودجه مناسب برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدام شود. اورژانس اجتماعی دشتستان نیز نیازمند خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارکنان بهزیستی استان بوشهر و همکاران آنها در تشکل‌های مردمی با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که باید برای رفع مشکلات آنها اقدام کرد.