سرپرست فضای مجازی و رسانه های نوین نهاد رهبری در دانشگاه ها منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدبهزاد سیدجعفری به سرپرستی مدیریت فضای مجازی و رسانه‌های نوین منصوب شد.

در بخشی از حکم امده است: باعنایت به رسالت خطیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در گسترش معنویت، تعمیق معرفت دینی و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در میان دانشگاهیان و نظر به ضرورت راهبری هوشمندانه عرصه رسانه، فضای مجازی و فناوری‌های نوین در محیط علمی کشور و باتوجه به شایستگی‌ها، تعهد و تجارب ارزندۀ جنابعالی، به‌عنوان سرپرست مدیریت فضای مجازی و رسانه‌های نوین» منصوب می‌شوید.

امروز، فضای مجازی و رسانه‌های نوین، صحنۀ اصلی نبرد روایت‌ها و میدان تأثیرگذاری بر ذهن و جان نخبگان جوان کشور است. ازاین‌رو انتظار می‌رود با روحیه‌ای انقلابی، نگاه راهبردی و عزم جهادی، تحولی عمیق در رویکردها، ساختارها و کارکردهای این حوزه رقم بزنید.