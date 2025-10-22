فرماندار: پیشرفت آبادان به نفع تمام کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی ظهر امروز چهارشنبه در نشست با رئیس اتاق بازرگانی ایران که در سالن جلسات اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد با تاکید بر لزوم رهایی آبادان و خرمشهر از برخی تنگ نظری‌ها و سو مدیریت‌ها اظهار کرد: پیشرفت آبادان قطعاً به نفع ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: ما نه اعتبارت خاصی می‌خواهیم و نه پروژه‌های مالی. غل و زنجیرهای ستادی را از شهرستان باز کنید. متاسفانه ستادهای مختلف مرتبط با داد و ستد و کالا وجود دارند که در برخی موارد با تصمیم گیرهای خود تسهیل گری را دچار مشکل می‌کنند.

فرماندار ویژه آبادان عنوان کرد: همین لحظه که در حال صحبت کردم ۶ لنج ما در اسکله فریز شده و دچار مشکل شده است. بیش از یک ماه است دنبال چرایی توقف بی دلیل برخی از لنج‌ها هستیم. این ما هستیم که در محیط آبادان مسائل را می‌دانیم نه اینکه خارج از آبادان تصمیم گیری می‌کنند.

پیرهادی بیان کرد: بازیگران منفی حاضر در این منطقه در سال‌های گذاشته نقاط قوت ما را در تمام حوزه‌های نظیر عمرانی، اقتصادی و حتی ورزشی به ضعف تبدیل کردند. امروز کمی وضعیت درست شده است تا قانون حمایتی منطقه آزاد بتواند کم کم شرایط مناسب خود را جهت رفاه مردم ایجاد کنند. باید گفتمان را به سمت رونق مسائل اقتصادی ببریم.

پیرهادی توضیح داد: افتتاح تردد به بندر واصلیه از طریق آبادان و اتصال به بصره و مگاپورت فاو یکی از مهمترین تلاش‌های مجموعه شهرستان در این حوزه است.