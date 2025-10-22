به گزارش خبرنگار مهر، همایش معاونان صنایع دستی ادارات کل میراث فرهنگی استان‌های کشور امروز در سرعین با حضور مریم جلالی معاون وزیر میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی برگزار شد.

در این برنامه پنل مسوولیت اجتماعی و آموزش و ترویج صنایع دستی، گفتگوی سیاستی معاونان استانی و جمع بندی صحبتهای انجام شده در دو روز گذشته نیز برگزار شد.

در این برنامه مرضیه ترکمانیان معاون اداره کل ترویج و توسعه صنایع دستی گفت: از سال آینده تخصیص اعتبارات در امر آموزش، عملکرد محور خواهد بود.

ترکمانیان گفت: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها بحث آموزش است. مشکلاتی را در بحث قانون گذاری و نظارت و ارزیابی آموزش‌ها داشته‌ایم به همین دلیل در حال رایزنی با مراکز معتبر هستیم. بحث آموزشگاه‌های آزاد را برای صنایع دستی پیش بینی کرده‌ایم تا از این طریق مجوز آموزشگاه‌ها را داشته باشیم چون قبلاً مجوزها در اختیار سازمان فنی و حرفه‌ای بود.

وی با بیان اینکه سامانه‌های آموزشی کشور را در وزارت خانه پیش بردیم گفت: آموزش‌های ما غیرهدفمند هستند ما نتایج مطلوبی نمی‌گرفتیم در فرهنگ ما آموزش‌ها در حوزه صنایع دستی استاد شاگردی پیش رفته و منجر به پرورش و برون داد اساتید شده است. باید بتوان آموزش‌های تأثیر گذاری که شغلی ایجاد می‌کنند را داشته باشیم.

در ادامه مریم جلالی معاون صنایع دستی نیز گفت: شکافی بین دولت و بخش خصوصی همیشه بوده است ولی مسئولیت اجتماعی این شکاف را پر می‌کند صنایع دستی می‌تواند در این زمینه فعال باشد. مثلاً اگر البرز شهرک صنعتی دارد وقتی در حوزه صنایع دستی آنها چانه زنی کنید آن را غیر از کارهای دولتی می‌بینند پس باید نگاه‌ها را به این سمت برد.

وی خبر داد: وزیر راه برای همه پایانه‌های ریلی زمینی و هوایی دستورالعمل داده‌اند که غرفه‌های رایگان در اختیار صنایع دستی قرار دهند.

وی گفت: هر اثر باید شناسانه داشته باشد اثر با محصول فرق می‌کند شناسنامه اثر وسواس زیادی می‌خواهد.

عبدالمجید عربی معاون صنایع دستی استان یزد بیان کرد: صنایع در یزد پتانسیل خوبی دارند ولی بعد از قطعی برق و اتفاقاتی که برای صنایع افتاد خیلی‌ها تمایلی به کار ندارند و این چالش بین دولت و بخش خصوصی شده است.