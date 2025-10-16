صالح: همواره باید در مسیر ترویج ارزش های اسلامی و ‌انقلابی گام برداریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم جعفر صالح صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار کرد: عقیدتی سیاسی در طول سالهای گذشته با تلاش و همت کارکنان خدوم و جهادی خود توانسته است با تقویت بنیههای اعتقادی و معنوی کارکنان و خانوادهها نقش موثری در افزایش توان رزم نیروهای مسلح ایجاد کند.
وی با بیان اینکه برنامههای فرهنگی و سیاسی برگزار شده در یگانهای ارتش در مواجهه با چالشهای موجود در جامعه بسیار موفق بوده است گفت: سطح بصیرت و آگاهی کارکنان و خانوادههای ارتش بیش از هر زمان دیگر بواسطه تلاشهای نهاد مقدس عقیدتی سیاسی افزایش پیدا کرده است و ما شاهد آن هستیم که کارکنان ما در عرصههای مختلف حضور فعال و تأثیرگذاری دارند.
سرتیپ دوم صالح تاکید کرد: کارکنان جوان نیروهای مسلح با تکیه بر سلاح ایمان توانسته اند دستاوردهای بزرگی را برای ایران اسلامی به ارمغان آورند.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب در ادامه با اشاره به اینکه همواره باید در مسیر ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی گام برداریم، خاطرنشان کرد: فداکاری و ایثار جوانان ما در دفاع مقدس دوم نشان از عمق بالای ایمان و معنویت در آنان بود که تا آخرین نفس خود برای حفاظت از سرزمین عزیزمان در سنگرهای خود ماندند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
