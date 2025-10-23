  1. جامعه
  2. شهری
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

سهمیه ۲۰ روزه تردد پاییزی تهرانی‌ها به آبان و آذر منتقل شد

معاون بهره‌برداری از محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت: سهمیه ۲۰ روزه تردد پاییزی تهرانی‌ها به آبان و آذر منتقل شد.

آرش رساءایزدی، معاون بهره‌برداری از سیستم‌ها و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، اعلام کرد: طرح کنترل آلودگی هوا از قبل وجود داشته و همچنان در حال اجراست. در مهر ماه امسال به منظور مدیریت ترافیک در زمان بازگشایی مدارس، محدودیت‌هایی برای تردد در این محدوده اعمال شده بود.

وی توضیح داد: بنا به مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، سهمیه ۲۰ روز تردد مجاز فصل پاییز در محدوده طرح آلودگی هوا برای شهروندان تهرانی در مهرماه قابل استفاده نبوده و این سهمیه به ماه‌های آبان و آذر منتقل شده است.

رساءایزدی افزود: شهروندان می‌توانند در آبان و آذر از سهمیه فصل پاییز خود بهره‌مند شوند.

وی یادآور شد: این طرح به‌منظور مدیریت تقاضای سفر درون شهری و کنترل آلودگی هوا در تهران اجرا می‌شود.

این مقام مسئول در پایان مطرح کرد: در شهر تهران، سهمیه تردد رایگان در محدوده آلودگی هوا برای خودروهای پلاک تهران ۲۰ روز در هر فصل و خودروهای پلاک شهرستان‌ها ۱۵ روز در نظر گرفته شد.

    • زاهدی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه من خبر نداشتم و جریمه شدم

