قانعی: ایران جزو پنج کشور برتر آسیا در تولید محصولات زیست‌فناورانه است

ساری - دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به پیشرفت‌ها در حوزه زیست‌فناوری گفت: ایران در جمع پنج کشور برتر آسیا در تولید محصولات زیست‌فناورانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی پیش از ظهر پنجشنبه در پنل تخصصی «اکوسیستم بیوتکنولوژی ایران» در کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور در ساری، آینده پزشکی را در آستانه تحولی بزرگ توصیف کرد.

قانعی با اشاره به اینکه پزشکی آینده بر چهار ستون پیش‌بینی، پیشگیری، شخصی‌سازی و مشارکت فعال بیمار استوار است، گفت: پزشک در آینده دیگر منتظر مراجعه بیمار نخواهد ماند، بلکه نظام سلامت به سمت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری‌ها حرکت می‌کند.

وی افزود: مهم‌ترین مؤلفه این تحول، «پیش‌بینی» است؛ پزشکی نوین باید بتواند با استفاده از داده‌های زیستی، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سبک زندگی افراد، احتمال بروز بیماری‌ها را پیش از وقوع شناسایی و کنترل کند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی تصریح کرد: پژوهش‌های سلامت از دوران جنینی آغاز خواهد شد تا نسل‌های آینده سالم‌تر متولد شوند. همچنین درمان‌های آینده باید متناسب با ویژگی‌های ژنتیکی و بیولوژیکی هر فرد طراحی شوند تا اثربخشی داروها افزایش یابد و عوارض به حداقل برسد.

قانعی با تأکید بر اینکه مشارکت فعال بیمار کلید موفقیت در نظام پزشکی آینده است، افزود: وقتی بیماران در تصمیم‌گیری درمانی مشارکت داشته باشند، هماهنگی میان ارزش‌ها، سبک زندگی و انتخاب‌های درمانی آنان افزایش می‌یابد و نتایج درمان بهبود پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ملی در حوزه زیست‌فناوری گفت: ایران امروز در میان پنج کشور نخست آسیا از نظر تعداد محصولات زیست‌فناورانه قرار دارد و تولید داروهای بیوتک تاکنون بیش از ۳.۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.

قانعی همچنین از اجرای طرح تقسیم‌کار ملی زیست‌فناوری میان دانشگاه‌های کشور خبر داد و افزود: این طرح با هدف دستیابی ایران به مرجعیت علمی جهانی و بهره‌گیری از ۴۰ هزار مقاله ایرانی و توان پردازشی هوش مصنوعی طراحی شده است تا ضمن هم‌افزایی نهادهای علمی، خلأهای دانشی برطرف و نیروی انسانی توانمند تربیت شود.

وی با اشاره به ایجاد ۱۴ مرکز سلول‌درمانی و ژن‌درمانی در کشور، آن را گامی مؤثر در توسعه پزشکی پیشرفته دانست و گفت: در آینده نزدیک، شرکت‌های دانش‌بنیان محور اصلی نظام سلامت خواهند بود و این تحول موجب کاهش هزینه‌های درمان و افزایش رضایت عمومی می‌شود.

