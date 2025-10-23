به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی پیش از ظهر پنجشنبه در پنل تخصصی «اکوسیستم بیوتکنولوژی ایران» در کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور در ساری، آینده پزشکی را در آستانه تحولی بزرگ توصیف کرد.

قانعی با اشاره به اینکه پزشکی آینده بر چهار ستون پیش‌بینی، پیشگیری، شخصی‌سازی و مشارکت فعال بیمار استوار است، گفت: پزشک در آینده دیگر منتظر مراجعه بیمار نخواهد ماند، بلکه نظام سلامت به سمت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری‌ها حرکت می‌کند.

وی افزود: مهم‌ترین مؤلفه این تحول، «پیش‌بینی» است؛ پزشکی نوین باید بتواند با استفاده از داده‌های زیستی، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سبک زندگی افراد، احتمال بروز بیماری‌ها را پیش از وقوع شناسایی و کنترل کند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی تصریح کرد: پژوهش‌های سلامت از دوران جنینی آغاز خواهد شد تا نسل‌های آینده سالم‌تر متولد شوند. همچنین درمان‌های آینده باید متناسب با ویژگی‌های ژنتیکی و بیولوژیکی هر فرد طراحی شوند تا اثربخشی داروها افزایش یابد و عوارض به حداقل برسد.

قانعی با تأکید بر اینکه مشارکت فعال بیمار کلید موفقیت در نظام پزشکی آینده است، افزود: وقتی بیماران در تصمیم‌گیری درمانی مشارکت داشته باشند، هماهنگی میان ارزش‌ها، سبک زندگی و انتخاب‌های درمانی آنان افزایش می‌یابد و نتایج درمان بهبود پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ملی در حوزه زیست‌فناوری گفت: ایران امروز در میان پنج کشور نخست آسیا از نظر تعداد محصولات زیست‌فناورانه قرار دارد و تولید داروهای بیوتک تاکنون بیش از ۳.۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.

قانعی همچنین از اجرای طرح تقسیم‌کار ملی زیست‌فناوری میان دانشگاه‌های کشور خبر داد و افزود: این طرح با هدف دستیابی ایران به مرجعیت علمی جهانی و بهره‌گیری از ۴۰ هزار مقاله ایرانی و توان پردازشی هوش مصنوعی طراحی شده است تا ضمن هم‌افزایی نهادهای علمی، خلأهای دانشی برطرف و نیروی انسانی توانمند تربیت شود.

وی با اشاره به ایجاد ۱۴ مرکز سلول‌درمانی و ژن‌درمانی در کشور، آن را گامی مؤثر در توسعه پزشکی پیشرفته دانست و گفت: در آینده نزدیک، شرکت‌های دانش‌بنیان محور اصلی نظام سلامت خواهند بود و این تحول موجب کاهش هزینه‌های درمان و افزایش رضایت عمومی می‌شود.