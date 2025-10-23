سرهنگ نورانی: اراذل و اوباش مسلح با شلیک پلیس زمینگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستاهای حومه شهرستان نوشهر که منجر به مصدومیت دو نفر از ناحیه پا و تخریب شیشه‌های یک واحد صنفی شد، شناسایی عاملان اصلی و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان در عملیاتی مشترک با شناسایی ۳ عامل تیراندازی درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهمان را بازداشت کردند.

سرهنگ نورانی، گفت: متهمان که از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان هستند در حین دستگیری با توجه به مقاومت در مقابل پلیس و عدم توجه دستورات پلیس با تیراندازی به سمت پای متهمان، زمین گیر و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد، افزود: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد، گروهی هنجار شکن امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.