تمدید «ایرانم» علیرضا قربانی در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تور کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در شهر اهواز که قرار بود روزهای یکم تا سوم آبان در اهواز برگزار شود، به دلیل استقبال مخاطبان سه روز دیگر تمدید شد و روزهای چهارم، پنجم و ششم آبان نیز روی صحنه می‌رود.

این اجراها در فضای باز استادیوم غدیر اهواز برگزار می‌شود.

علیرضا قربانی خرداد و شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت هر شب بیش از ۷۵۰۰ نفر، سپس یک اجرا در استانبول و هشت اجرا در یزد روی صحنه رفت و پیش از اهواز نیز در شهرهای ونکوور، کلگری، مونترال و تورنتوی کانادا میزبان علاقه‌مندان خارج از کشور بود.

اشعار تور کنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند.

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تور کنسرت هستند.

رپرتوار تور کنسرت «ایرانم» شامل قطعات نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است.

تور کنسرت «ایرانم» توسط موسسه فرهنگی هنری شهر آفتاب و آهنگ اشتیاق به تهیه‌کنندگی محسن خباز برگزار می‌شود.