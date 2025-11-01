پیام واریز کمک معیشتی، جعلی و برای کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیادان فضای مجازی با ایجاد لینک‌های جعلی فیشینگ و دسترسی به اکانت شهروندان در سکوهای خارجی مانند تلگرام، واتساپ و… پیامی حاوی لینک جعلی را با عنوان لینک واریز کمک معیشتی (از قول مسئولان) به مخاطبین وی ارسال و در صورت کلیک بر روی آن حساب مخاطب خالی می‌شود.

این پیام جعلی بوده و حتی اگر از طرف اقوام و آشنایان دریافت کنید، چرا که اکانت آنها از دسترس خارج شده و در اختیار کلاهبرداران قرار گرفته و هدف آن خالی کردن حساب شماست.

پس هرگز بر روی اینگونه لینک‌ها کلیک نکرده و قبل از هر اقدامی بلافاصله با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.