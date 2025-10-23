به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رضازاده بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: در حوزه آموزش و پرورش استان با کمبود اعتبارات و فرسودگی گسترده مدارس روبه‌رو هستیم و بیش از ۷۰ درصد مدارس استان باقدمتی بیش از ۶۰ سال نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

وی با بیان اینکه این استان ظرفیت‌های علمی و فرهنگی آذربایجان‌غربی زیادی برخورداراست، اظهار کرد: این استان با داشتن هزار کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آذربایجان، ترکیه و عراق و در اختیار داشتن بزرگ‌ترین دروازه زمینی اروپا، از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است. وجود دانشمندان، هنرمندان و ورزشکاران برجسته در سطح بین‌المللی مایه مباهات مردم این استان است.

نماینده مردم سلماس در مجلس افزود: با وجود این افتخارات، متأسفانه در عرصه آموزش و پرورش با چالش‌های جدی مواجه هستیم. اعتبارات تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه به آذربایجان‌غربی کافی نیست و همین امر موجب عقب‌ماندگی‌هایی در توسعه فضاهای آموزشی شده است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: انتظار می‌رود در سال جدید اعتبارات مناسبی برای جبران عقب‌ماندگی‌های وزارت آموزش و پرورش و به‌ویژه آموزش و پرورش استان اختصاص یابد.

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از وجود مدارس کانکسی در استان اظهار کرد: کانکس‌های آموزشی شرایط بسیار نامناسبی دارند؛ امیدواریم به‌ویژه در شهرستان سلماس شاهد ریشه‌کنی کامل مدارس کانکسی باشیم.