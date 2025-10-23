قائم پناه: ۶۷هزار میلیارد تومان در آذربایجان غربی سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه در خصوص سفر رئیس جمهوری کشورمان به آذربایجان غربی، افزود: همزمان با یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور و حضور در جلسه شورای برنامه ریزی آذربایجان غربی، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب خواهد شد و ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این استان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش از ظهر رئیس جمهور در استان گفت: براساس تفاهمنامه منعقد شده در مجتمع نساجی خوی ۶۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد، در تفاهمنامه با یکی از سکوهای فروشگاه برخط کشور بسترهای توسعه تجارت دیجیتال مرزی فراهم خواهد شد، همچنین بیمارستان نقده با ۷۹۰ میلیارد تومانی افتتاح شد.

مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، یکم آبان ماه سال جاری برای برگزاری یازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

همچنین در این سفر بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی در شهرستان نقده، هنرستان ۲۱ کلاسه گلشهر در شهرستان ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان مهاباد به صورت برخط افتتاح شد.