انتصاب پنج مدیر جدید در استانداری کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت بدنه مدیریتی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در احکامی جداگانه پنج انتصاب جدید را در مجموعه استانداری ابلاغ کرد.
بر اساس این احکام، بیژن صیدی به عنوان معاون امور مالی اداره کل امور اداری و مالی استانداری منصوب شد و مریم سنجابی نیز سمت معاون امور امنیتی – انتظامی و مرز دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه را بر عهده گرفت.
همچنین در بخش مالی، آسو دستخوش به عنوان رئیس اداره امور مالی اداره کل امور اداری و مالی استانداری معرفی شد.
در حوزه برنامهریزی و تحول اداری نیز، حدیث مرادی به عنوان معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری و حمدالله اسکندری به عنوان معاون برنامهریزی، بودجه و تحول اداری همان دفتر منصوب شدند.
این انتصابات با هدف تقویت ارتقای بهرهوری سازمانی و افزایش نقشآفرینی بانوان در مناصب مدیریتی انجام شده و به گفته مسئولان، بخشی از سیاستهای استانداری در مسیر تحول اداری و مدیریت کارآمد منابع انسانی به شمار میآید.
